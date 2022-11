Roma | violenta rapina | spacca una bottiglia in testa a 43enne per rubargli i soldi | poi tenta di uccidere l’amico

(Di domenica 6 novembre 2022) Unafinita nel sangue, con due persone ferite e una arrestata con l’accusa ditaaggravata in concorso eto omicidio. I fatti sono accaduti a, via Giovanni Lanza. Autore dellaun cittadino somalo di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dito omicidio a Tor Bella Monaca: 25enne accoltellato in strada LaI militari sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto grazie anche ai racconti e alle descrizioni fornite dalle vittime. Il 27enne, insieme ad altri complici al momento non identificati, avrebbe aggredito, colpendolo con unain vetro alla ...

Monza,per anni le figlie dell'amante. La madre le costringeva al silenzio: 'Non dite ...inchiesta parallela che è stata avviata dalla Procura presso il tribunale dei minorenni di. Per il ...- Oltre 100mila persone da tutta Italia sono arrivate oggi in treno, autobus, auto adove la coalizione Europe For Peace ha chiamato a raccolta un movimento ampio e anche ...none un'...Parola d'ordine sport è inclusione. Titolo ad hoc per l'Open Day che apre la stagione calcistica della Roma Calcio Amputati, squadra fondata dal guerriero e sognatore Arturo ...Una rapina finita nel sangue, con due persone ferite e una arrestata con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Roma, via Giovanni Lanza. Autore d ...