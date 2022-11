Quanto costa un taglio da Federico Fashion Style? La cifra spiazza

Leggi su chenews

(Di domenica 6 novembre 2022)è diventato un personaggio tv negli ultimi anni. La sua fama la deve alle sue mani e alla capacità di far scegliere ai vip il suo salone. Ma qual è il prezzo per un? Le porte del mondo dello spettacolo per l’hair stylist di Anzio si sono aperte ormai da diversi anni. È riuscito a farsi conoscere grazie alle sue creazioni dei look, lasciando sempre il segno in ogni situazione. Una notorietà cresciuta con la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha avvicinato il grande pubblico. In tanti lo seguono e vogliono farsi mettere le mani tra i capelli da lui, ma qual è il listino prezzi? fonte foto: AnsaIl cavallo di battaglia diLauri, in arte conosciuto dal grande pubblico e dai suoi clienti come...