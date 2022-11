Neanche la Juve dei tempi migliori dominava come questo Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) . Lo scrive il condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano: Sfila sotto i nostri occhi un Fenomeno con la maiuscola. Inedito nella storia recente, perchéladei, abituata a fare il vuoto attorno a sé, ha mai messo in gioco tanta risolutezza insieme a tanta qualità. Certo, tredici partite non fanno la storia, nove scudetti consecutivi invece sì. Ciononostante non si ricorda un’egemonia così netta e così complessa, perché piantata allo stesso modo sui risultati e sulla bellezza: il modo in cui ilvince sopravanza il valore stesso della vittoria. Perché il suo dominio estetico è inattaccabile. Anche al cospetto di una fortissima Atalanta, brava a giocare sullo stretto, capace di smarcarsi più volte pericolosamente davanti a Meret, e anche un tantino ...