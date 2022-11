(Di domenica 6 novembre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, hato Francescoe ilal, per festeggiare il titolo mondiale conquistato oggi in. L’incontro si terrà il prossimo 16 novembre alle ore 12.00 e saranno presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il numero uno della Federazione motociclistica italiana Giovanni Copioli. SportFace.

SPORTFACE.IT

... insieme al Presidente. Rigore, merito e passione ... donna grave, conducente scappaMalesia: vince Pecco, Bastianini secondo davanti a Quartararo ......che prepara il momento obiettivo fosse lo stesso Aleksandr dugin la politica chiedo adi ...argomento ma rimaniamo a parlare di Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Austria di... MotoGP, Mattarella invita Bagnaia e il team Ducati al Quirinale Nonno Antonio lo definisce un “signore innato” e Pecco si conferma tale anche nel giorno in cui potrebbe zittire chi mette in dubbio le sue qualità: “Succede a ogni stagione, poi le parole si dimentic ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella -apprende l'ANSA -, ha appena invitato il pilota Francesco Bagnaia e il team Ducati al Quirinale per festeggiare il titolo mondiale della MotoGp vinto ...