LIVE Maratona New York 2022 in DIRETTA | Do Nascimento tenta la fuga dai primi km! Meucci fra gli inseguitori

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21: 14’31”. passaggio veloce ai5 km, 30? di vantaggio per il brasiliano che ha sorpreso tutti 15.19: Azione importante tra gli uomini. Doha preso il largo in testa alla gara e alle sue spalle sono rimasti non più di 20 atgleti fra cui15.17: La statunitense Linden prova l’azione nella gara femminile. passaggio di 34’24” ai 10 km 15.14: Hug è in testa alla gara maschile delle wheelchair, tra le donne è al comando la statunitense Susannah Scaroni 15.10: Gruppo allargato di circa una trentina di unità in testa alla gara femminile quando si avvicinano i 10 km. Tutte le migliori sono nel gruppo 15.06: Partita la gara maschile 15.05: Gli organizzatori hanno lanciato un anomalo allarme caldo qualche ora fa. Questo è un aspetto di cui va ...

Oltre 2200 gli italiani in gara nella 51esima edizione, distanza: 42 chilometri. Un solo azzurro tra i professionisti: Daniele Meucci ...E' finalmente arrivato il giorno della Maratona di New York, probabilmente la più famosa 42,195 km del mondo, che si snoderà nel pomeriggio italiano sull'affascinante percorso che va dal Ponte di Verr ...