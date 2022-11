L’inganno di Pogba | il francese fa infuriare i dirigenti | ecco perchè

(Di domenica 6 novembre 2022) Pauldoveva essere il grande colpo di mercato della Juventus, invece in questo momento è un vero e proprio flop su tutta la linea. Riportare a casa i grandi campioni porta sempre grande entusiasmo all’interno della tifoseria e della squadra, ma purtroppo nella maggior parte dei casi non si riesce mai a poter realizzare i grandi traguardi del passato, con Paulche in questo momento risulta essere un vero e proprio fallimento da parte della Juventus. LaPresseAll’inizio di questa stagione la Juventus era sicuramente considerata come una delle grandi favorite per la vittoria finale dello scudetto, con una campagna acquisti davvero molto importante. Tra i giocatori sicuramente maggiormente apprezzati non possiamo non citare ilPaul, con il ritorno del Polpo che aveva scatenato un vero e proprio ...

