Formazioni ufficiali Monza Verona | le scelte di Palladino e Bocchetti

Commenta per primo Ledi Sampdoria - Fiorentina, 13a giornata di Serie A: Sampdoria (4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. All. ...Sono state diramate ledi Sampdoria - Fiorentina, partita che si gioca nello stadio Marassi valida per la 13° giornata di Serie A. In tutte le ultime 13 sfide di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, ...Le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Palladino e Bocchetti per Monza-Verona, fischio d'inizio alle ore 15 Le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Palladino e Bocchetti ...Formazioni ufficiali e aggiornamenti in diretta della sfida tra Pistoiese e Aglianese valida per la dodicesima giornata di Serie D 2022/23 IL TABELLINO DI PISTOIESE-AGLIANESE 0-0 PISTOIESE (4-3-2-1): ...