Diego Gastaldi a Tu si Que Vales in carrozzina | esempio di forza e coraggio | vola in finale

(Di domenica 6 novembre 2022)a Tu si Queha portato il furgone da lui progettato che gli permette di abbattere le barriere architettonicheha portato con sé la sua dolce metà a Tu si Queieri sera e la sua creazione: un furgone da lui progettato per potersi muovere in libertà. Il furgone, come ha mostrato ai giudici, è dotato di ogni comfort: letto, cucina e persino il barbecue. Un risultato a cui è arrivato dopo l’incidente che lo ha costretto sula sedia a rotelle. Ma rimboccate le maniche, il giovane sportivo non si è fatto vincere dallo sconforto, anzi. Con moltodi volontà e il supporto della sua fidanzata, conosciuta al campo sportivo, ha progettato il furgone che gli permette di superare le barriere architettoniche e ...

SuperGuidaTV

a Tu si que vales , un vero esempio di forza di volontà, ha mostrato ai giudici il furgone progettato e creato da lui per muoversi in autonomia e superare le barriere architettoniche e ...... come ci insegna, per altro, la vincitrice degli Oscar Green liguri 2022 Erikadi Airole ... Chiara Bortolas , e dal Presidente di Terranostra,Scaramuzza , alla presenza del ... Diego Gastaldi a Tu si Que Vales 2022, in carrozzina dopo un incidente, vola dritto in Finale: la sua storia | Video Witty TV Tu si Que vales ieri 5 novembre, Sabrina Ferilli Giovannotta e Belen sui carboni ardenti, il nuovo finalista, altri spogliarellisti ...Nella ottava puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 5 novembre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Diego Gastaldi, di Velletri, che dopo un incidente è rimasto in sedia a rotelle. Ha deciso ...