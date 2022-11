Carlo Iannace | “Dissesto Idrogeologico | curiamo il nostro territorio con i fondi Pnrr” 

Leggi su anteprima24

"Sono rimasto incredulo nel vedere le immagini dell'altro giorno che mi giungevano da Montella, Lioni e da altri Comuni Campani nel corso del temporale di venerdì. È assurdo che ormai ad ogni pioggia forte ci siano allagamenti e frane. Qualcosa non va". Cosìall'indomani del forte temporale che si è battuto in diverse zone della regione Campania. "Qualche mese fa – continua– sono state definite in Gazzetta Ufficiale le modalità di presentazione di istanze, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2023 con scadenza 15 settembre 2022 che riguardano Interventi di messa in sicurezza dela rischiodi tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico per la ...