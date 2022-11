Bergamo | Struff - Virtanen | la finale che non ti aspetti

TROFEO PERREL - FAIP(45.730, Slam Court) Semifinali Singolare Jan - Lennard(GER) b. Jurij Rodionov (AUT) 2 - 6 6 - 4 6 - 2 Otto Virtanen (FIN) b. Nuno Borges (POR) 6 - 4 7 - 5 Finale ..."Lui ha giocato un ottimo primo set, per me è stato importante restare in partita dopo averlo perso e ridurre gli errori " dice, all'undicesima vittoria asu tredici partite " nel ...Comunque vada, il Trofeo Perrel-Faip di Bergamo, presented by BPER Banca (45.730€, Slam Court) ha rispettato la sua tradizione. O un giocatore di grande qualità e palmares, o un giovane dal futuro ...“È fantastico vedere quanti ottimi giovani tennisti abbiate inItalia”. Jan-Lennard Struff esordisce così, senza neanche domanda ...