(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Questo nuovo governo a me da grande speranze, è partito bene iniziando a realizzare il programma e mi auguro che alcune istanze legate allo sviluppo economico o al tema energetico vengano fatte. Bisogna dare i permessi per le rinnovabili, dobbiamo riparlare del nucleare di fusione. Serve collaborazione, traci scambiamo informazioni e pareri, il ruolo delle città metropolitane dovrebbe essere sostenuto e ampliato, questo ci attendiamo. L'non è contro qualcuno ma è qualcosa che deve essere data alle Regioni e a cascata alle città metropolitane per una responsabilità sempre più vicina ai cittadini. Sono convinto che questo governo ascolterà, l'e il presidenzialismo devono essere un percorso condiviso da tutti, bisogna parlarne e ...

Il Sannio Quotidiano

' In Veneto è stata votata dal 98% dei cittadini e nessuno pensa né alla secessione né tanto meno a lavorare contro qualcuno '. Lo ha dichiarato Luigi, sindaco di Venezia, in collegamento al dibattito tra i sindaci delle aree metropolitane organizzato a Napoli, nell'ambito dell'iniziativa 'Casa Corriere'.... il Veneto da 5 anni ne attende una di cui si parlato tantissimo, senza arrivare al dunque: l'differenziata . Ci possiamo ancora contare Basta crederci - la risposta di, che ... Autonomia: Brugnaro, ‘discussione comprenda anche sindaci, no a polpettoni già fatti’ Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Questo nuovo governo a me da grande speranze, è partito bene iniziando a realizzare il programma e mi auguro che alcune istanze legate allo sviluppo economico o al tema ene ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.