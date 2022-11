SmackDown 04 11 2022 Davide contro Golia

(Di sabato 5 novembre 2022) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e vi do il benvenuto nel consueto report di, questa è l’ultima fermata prima di Crown Jewel e fra le tante cose che ci attendono in questa puntata di sicuro spicca il match valido per il titolo intercontinentale fra Gunther e Rey Mysterio che promette molto bene. Ma abbiamo già perso troppo tempo in chiacchiere e andiamo subito a immergerci nello show. No DQ match: Liv Morgan vs Sonya Deville (3,5 / 5) Un buonissimo opener di puntata, combattuto e con un buon uso degli oggetti. Tecnicamente non pulitissimo, ma con un buon lottato. Continua la trasformazione di Liv Morgan in Crazy Liv e sembra proprio che questa nuova versione stia piacendo. Liv chiude la pratica con la sua Oblivion su delle sedie. Vincitrice: Liv Morgan BACKSTAGE: Viene intervistata la rientrante Emma che parla del suo match di ...

... basta attendere qualche giorno rispetto alle puntate USA per avere a disposizione Raw,e ... come il prossimo Crown Jewel che avrà luogo il 5 novembree vedrà match come quello tra Roman ...Si tratta di uno show pieno di match importanti, che rappresenta cio' che deve essere NXT: una serie di giovani talenti che devono crescere fino ad arrivare a Raw e. E' importante aiutare ...Braun Strowman è stato grande protagonista dell’ultimo episodio di Friday Night SmackDown andato in onda a poche ore da Crown Jewel.WWE returns to Riyadh for a fourth Crown Jewel event in Saudi Arabia with a host of big names taking part. Here's everything you need to know about how to watch the action - including how not to get c ...