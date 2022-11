Riammettere i medici no vax in corsia è una scelta pericolosa e contro la scienza

(Di sabato 5 novembre 2022) Si legge in questi giorni che l’obbligo vaccinale per i sanitari sarebbe stata unabasata su considerazioni ideologiche più che su dati scientifici. Io ero fra quei tecnici che hanno aiutato il governo italiano a gestire la pandemia da marzo 2021 a marzo 2022 e vorrei condividere con voi i dati scientifici che sono stati alla base della decisione dell’obbligo vaccinale per i sanitari. Partiamo dalla fine, il decreto Legge 31/10/2022 n. 162 ha modificato il precedente dl 01/04/2021 n. 44 anticipando di due mesi (dal 31/12/2022 al 01/11/2022) la fine dell’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Il dl del 2021 prevedeva la sospensione dall’esercizio professionale per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Le principali ragioni scientifiche che motivano l’obbligo vaccinale sono i dati di ...

