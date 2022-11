Pensioni | Bonomi | “Serve riforma complessiva non quote”

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – “E’ particolare che in questo Paese quando si parla di lavoro si parli di. Poi se stiamo sul tema e parlo di quelle di vecchiaia abbiamo già 9 deroghe alla gestione. A livello Inps ci sono 30 comitati che gestiscono il sistemastico senza parlare delle casse private. Quindi credo che se volgiamo parlare seriamenteunadel sistema e non andare avanti con. D’altra parte la legge Fornero ha visto interventi di salvaguardia e credo che per questo con le sue norme non sia andato in pensione nessuno”. Così il presidente di Confindustria, Carloa margine dell’assemblea di Federmeccanica commenta l’apertura del governo ieri nel corso del primo incontro con il ministro del Lavoro Marina Calderone. NADEF –...

Così il presidente di Confindustria, Carlo, commenta la Nadef a margine dell'assemblea di ... riduzione cuneo fiscale in tempi brevi Recuperare il potere d'acquisto di stipendi ee ...Nell'intervento a Federmeccanica,fa presente che per le imprese 'nel 2019 il conto della ...il presidente di Confindustria - che in questo Paese quando si parla di lavoro si parli di. ...Il presidente di Confindustria all'assemblea di Federmeccanica: "Costo energia passato da 8 a 110 miliardi in tre anni" ...La Quota 41 che si sta studiando per scardinare la legge Fornero non piace a nessuno. Né ai sindacati né a Confindustria. Sbarra (Cisl): "Al 41 dobbiamo associare il 62" ...