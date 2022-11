Nove mesi di morte e distruzione Quasi 200mila vittime e oltre 5 milioni di profughi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 novembre 2022). Le uniche certezze, dopodall’ìnvasione dell’Ucraina da parte della Russia, sono scolpite con il sangue alle porte dell’Europa. Avere una stima precisa del numero delleè praticamente impossibile. Ma a dare l’idea del prezzo pagato alla guerra in termini di vite umane è il picco di 950 morti in un solo giorno. Mai così alto. A dirlo è il bollettino quotidiano del ministero della Difesa ucraino. La fonte è ovviamente di parte e fin dall’inizio del conflitto rifiuta di dichiarare le perdite da parte ucraina. Ma il dato record è comunque significativo perché, sebbene il numero reale dei caduti potrebbe non essere esatto (non a caso è oggetto di contestazione), la tendenza è invece del tutto credibile. Bollettino di guerra L’aggiornamento parla ...