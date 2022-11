Manifestazione per la pace | le immagini da piazza della Repubblica – GALLERY

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Leda, ritrovoper laorganizzata a Roma da oltre 500 sigle: gli striscioni delle associazioni, dalla Cgil alla Comunità di Sant’Egidio, le comunità ucraine che partecipano con le bandiere nazionali e l’arrivo delle delegazioni politiche. Il corteo si dirige versoSan Giovanni, con in testa lo striscione “Europe for Peace”, nome. Tra i presenti del Partito democratico ci sono Piero De Luca, Stefano Bonaccini e Giuseppe Provenzano. Con Giuseppe Conte, invece, c’è Mariolina Castellone, attuale vicepresidente del Senato per il Movimento 5 stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.