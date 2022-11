Le pagelle del Benevento – Schiattarella sale in cattedra | Pastina la combina grossa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilpareggia in casa contro il Bari e vede sfumare ancora la vittoria. Ledei giallorossi: Paleari 6: Reattivo su Botta nel primo tempo, attento su Antenucci nella ripresa. Intuisce il rigore di Cheddira ma non basta. Leverbe 6,5: Concentrato in fase difensiva, si fa vedere anche in attacco sfiorando il gol vittoria. Caprioli non è d’accordo Capellini 6: Prestazione autoritaria. Una sola sbavatura, sull’1-0, quando si lascia scappare Antenucci.4,5: Nel primo tempo rimedia un’ammonizione ingenua, completa l’opera nel momento clou della gara. Peccato perché la prestazione c’era stata anche oggi. Letizia 6,5: Vero che causa il rigore del pari, ma scende in campo nella sua versione migliore. Spinge e difende senza soluzione di continuità. (42’st Foulon: ...