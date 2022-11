Lazio | Gazzetta | “Tare contraddice Sarri | vuole la Conference”

Leggi su seriea24

(Di sabato 5 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraè in un mini marasma dopo la clamorosa uscita dall’Europa. “Punalla vittoria «Per la crescita della società sarebbe importante che lagiocasse ogni anno nella massima competizione europea – ha spiegato il dirigente -, ma ora che siamo invoglio che lala onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità». Il lavoro svolto dalla società in questi anni, d’altronde, dimostra che lanon snobba nessuna competizione. Dal 2009 in poi, per esempio, i biancocelesti sono arrivati in finale di Coppa Italia cinque volte (vincendone tre), in media più di una volta ogni ...