Incidente per Jasmine Carrisi | “Vive per miracolo” | come sta la figlia di Al Bano

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Un graveperche poteva finire in tragedia. Il racconto arriva da Glenda Resta, amica TikToker delladi Alche ha condiviso con lei quegli attimi di paura. Glenda si è affidata ai social per riportare ai follower quanto accaduto nella notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1° novembre.per: cos’è successo Secondo il racconto di Glenda Resta, nella notte di Halloween lei esi erano organizzate per andare a ballare. La tiktoker è dunque andata a cena a casa di Al, il quale – spiega la Resta – per l’intera serata ha chiesto alle due amiche di non uscire per andare a ballare. Le due amiche non hanno seguito il ...