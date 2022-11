Da Spalletti a Conte | le parole di Klopp VIDEO

Guerin Sportivo

... seguono Pioli, Gattuso e Gasperini; con 2 ci sono Giampaolo e Prandelli; con una Sarri, Semplici, Ranieri, Juric, Gotti, Zenga, Fonseca,, Filippo Inzaghi, Andreazzoli,, Dionisi, ...in conferenza stampa ha risposto alla domanda su quale avversaria preferirebbe: "È un ... Nel caso del Tottenham i nerazzurri avrebbero affronterebbero gli exe Perisic. Inzaghi meglio di Spalletti e Conte Un algoritmo ha calcolato le probabilità degli incroci: Bayern, Chelsea, City o Tottenham per le milanesi, una tedesca per Spalletti ...Gia dalla partita di Coppa c’era stata una ripresa di prestazione; il pari contro il Genoa testimonia che abbiamo ripreso il cammino. Ora vogliamo dare continuità alle ...