Come affrontare la stagione delle riforme La guida di Clementi

(Di sabato 5 novembre 2022) Le elezioni da sempre producono, in realtà, più effetti del mero risultato che il conteggio dei voti naturalmente produce. Anzi, la cosa più importante – anche se spesso la meno evidente, perché si è accecati per giorni e giorni a commentare i numeri – è guardare oltre, a partire da quell’esito prima che dentro quel risultato numerico. E trarre appunto da quell’esito,dentro un uovo di pasqua, la sorpresa che al fondo esso contiene. Perché lì c’è la prospettiva potenziale di un’intera legislatura. E che, non di rado, a prima vista non si vede. In questo senso, questa legislatura ci offre già alcuni elementi – almeno a guardarli con l’occhio del costituzionalista – sui quali riflettere. Ne elenco tre, ma potrebbero essere molti di più. In primo luogo, il testo costituzionale ha raggiunto ormai livelli di stress sistemico nello iato tra testo e contesto, al punto ...