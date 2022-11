Ballando con le Stelle | Cristina Egger risponde alle accuse del figlio Alessandro

ROMA - C'è grande attesa per la puntata di 'le Stelle 2022 ' in onda questa sera su Rai Uno . Wanda Nara ritorna nella tv italiana dopo due anni - nel 2020 partecipò come opinionista al Grande Fratello Vip - chiamata da Milly ...... showgirl e imprenditrice argentina, sotto i riflettori del gossip per la fine della sua storiail calciatore Mauro Icardi, la "ballerina per una notte" nel nuovo appuntamento...Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Alessandro Egger si era sfogato sul rapporto inesistente con la madre. Ora, è lei a rispondere alle accuse del figlio. Ecco cosa ha detto.Il gioco è bello quando dura poco, deve aver pensato Loretta Goggi, che nella puntata di Tale e quale show in onda venerdì 4 novembre non è più riuscita a mantenere la calma con il collega Cristiano M ...