Ultime Notizie – Migranti | Casarini | “Basta propaganda | nessuna marea umana”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “. Questa storia che l’Italia è l’unica a farsi carico dei profughi è una bufala. Nel 2021, secondo i dati Eurostat, la sola Germania ha accolto un terzo, il 30 per cento circa, dei richiedenti asilo arrivati in Ue, la Francia quasi un quinto (il 19,1 per cento), la Spagna il 10,4 per cento. L’Italia è appena al quarto posto di questa classifica: con l’8,4 per cento”. Lo dice all’Adnkronos Luca, capomissione di Mediterranea Saving humans, precisando che si tratta di “dati del 2021”, a cui nell’anno in corso andranno aggiunti “anche i profughi ucraini, che si sono diretti per lo più nei Paesi dell’Est, in particolare in Polonia e in Romania, nazioni più povere e, quindi, sicuramente più in difficoltà rispetto a noi”. Pernon c’è “...