Siamo tutte pazze delle ciglia di Meghan Markle | ed è merito di questo prodotto

Leggi su dilei

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dedita a un look acqua e sapone che sfoggia in ogni occasione, da quelle ufficiali a quelle di tutti i giorni, c’è un dettaglio chenon trascura mai nel suo make up e sono le. La duchessa di Sussex tra i suoi must have non può rinunciare al piegaS Curl diShu Uemura che le regala uno sguardo irresistibile in grado di far capitolare anche un principe. Lunghe e folte lepossono cambiare il volto e per avere uno sguardo da duchessa, impossibile non seguire i beauty tips di. PiegaS Curl diShu Uemura Per avereincurvate e uno sguardo magnetico ...