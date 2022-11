No | Facebook non diventerà «solo a pagamento»

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 4 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato suin cui si afferma che dallo stesso social media «arriva una novità clamorosa» poiché «si potrà utilizzare». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola una notizia falsa. Attualmentenon è un servizio a, infatti non vengono effettuati addebiti per il suo utilizzo. Esistono invece delle funzioni che addebitano dei costi agli utenti e che riguardano ad esempio le inserzioni pubblicitarie. Questo perché l’obiettivo è quello di renderedisponibile a tutti, «senza che le persone debbano pagare nulla per ottenere l’accesso». Secondo quanto riportato recentemente da The Verge, sito web che si occupa di ...

... come i deep fake, di rispettare gli obblighi di trasparenza, a meno chesia ragionevolmente ... Lingue: English Stampa EmailTwitter LinkedIn WhatsApp TelegramPer la Germania,è chiaro se l'IPCR debba fornire una piattaforma per un coordinamento costante ... Lingue: English Stampa EmailTwitter LinkedIn WhatsApp TelegramEra un giorno lavorativo come tutti, ieri giovedì 3 novembre, ma Luigina Rosa non si era presentata all'ambulatorio ... Rosa e quello che ha fatto per il suo Comune. Lo stesso profilo Facebook della ...Alla viglia del 4 novembre, data in cui in Italia si celebra il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” riteniamo doveroso ricordare l’art. 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia ...