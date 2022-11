Meloni | Liberati 9 | 5 miliardi da usare subito per il caro energia | Giorgetti | Pronti a fronteggiare rischi recessione

... Sergio Mattarella all'Altare della Patria esordio ue Giorgiaa Bruxelles: prima uscita europea da premier "passato da onorare"all'Altare della Patria, omaggio al Milite Ignoto le foto ...2022 - 11 - 04 20:47:589.5 miliardi da usare subito su caro energia 'Noi riusciamo, per il 2022, a liberare grazie all'extragettito' dell'Iva e a un 'terzo trimestre favorevole, ...L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni annuncia che sono stati "liberati, grazie all'extragettito dell'Iva e a un terzo trime ...La Nadef (Nota di aggiornamento al Def) è stata approvata dal Consiglio dei ministri. L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni ...