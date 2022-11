Lo Squid Game con cui Musk annuncia chi è licenziato e chi no da Twitter

(Di venerdì 4 novembre 2022) Abbiamo più volte analizzato, su queste pagine, come il licenziamento via mail o attraverso altri servizi di messaggistica (da quelli “privati” come WhatsApp o Telegram, a quelli “aziendali” come Teams) fosse una pratica davvero terribile. Ma adesso Elonci ha insegnato che al peggio non c’è mai fine. E ci informa che si può essere licenziati, di fatto, sulla base dell’arrivo di una notifica. Cosa significa? Cerchiamo di capirlo a partire dal testo della mail cheha fatto inviare ai suoi dipendenti, dopo averto l’intenzione di tagliare 3700 posti di lavoro in azienda entro venerdì 4 novembre. LEGGI ANCHE > Elonsarebbe intenzionato a tagliare circa 3700 posti di lavoro diLicenziamenti Elonattraverso una notifica via mail Will Oremus, ...

