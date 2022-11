Le città possibili – Invasioni artistiche | programma completo

Leggi su funweek

(Di venerdì 4 novembre 2022) mercoledì 9 e giovedì 10 novembre orario a sorpresa • flash mob POLPACCI SUL TRENO!Flash mob performativo sulla tratta Roma-Lidoa cura di Chien Barbu Mal Rasé e La Settimana Dopoper tutti sabato 12 novembre ore 16.30 • performanceSKATING AROUNDparata urbana da The Spot (skate park) al Teatro del Lidoa cura di Caracca Tamburi Itineranti, Compagnia Incontempo/Rozenn Corbel, a.Dna project, The Spotper tuttiDa The Spot al Teatro del Lido, una grande festa per celebrare l’urban art in tutte le sue forme. Jam session di danza e musica hip-hop, skaters e una marching band, per terminare nel cortile del Teatro del Lido con la poster art live e due performance di danza urbana a cura di Rozenn Corbel intitolate Visuali 1 e 2. L’evento coinvolgerà l’ampia comunità di artisti/e street del territorio e sarà realizzato in collaborazione con The Spot, associazione che gestisce lo skate park, ...