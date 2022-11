La Cina proverà a far accoppiare scimmie nello spazio

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 4 novembre 2022) I taikonauti cinesi nella stazione spaziale nazionale Tiangong, appena completata, effettueranno un esperimento riproduttivo usando. Zhang Lu, ricercatore presso l'Accademia delle scienze cinese, ha spiegato che l'esperimento verrà condotto presso il Wentian, il modulo più ampio della stazione speciale. Al momento presso i due laboratori biologici della stazione spaziale ci sono solo alghe, pesci, ma non ancora animali biologicamente più articolati. In seguito però, ha spiegato Zhang, ci saranno "studi che coinvolgono cavie e macachi per vedere come crescono e come si riproducono". Questi esperimenti, ha aggiunto, "aiuteranno a migliorare la nostra comprensione dell'adattamento di un organismo alla microgravità e gli altri contesti".Non risultano accoppiamenti tra ...