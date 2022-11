Il nuovo Rolex Deepsea Challenge è un incredibile orologio da immersione in titanio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Quandopresenta unmodello, tra il popolo del web, tutti gli appassionati di orologeria hanno un sussulto, ma quella del lancio delè ben più che una semplice notizia. E non solo perché viene lanciato – cosa abbastanza inusuale per la casa della corona – al di fuori dell'abituale calendario fieristico, ma perché questo modello è straordinario sotto molti aspetti.Alain CostaIl primo – forse il più banale – per la sua dimensione: ilha infatti un opulente diametro di 50 mm, ben 6 mm in più dellanciato quest'anno. Ma le ragioni di tale magnitudo ...

Rolex lancia il Deepsea Challenge, primo orologio interamente in titanio Non a caso questo nuovo orologio è ispirato al modello utilizzato da James Cameron il 26 marzo 2012 durante la sua storica immersione nella fossa delle Marianne, fino a 10.908 metri di profondità.