I film più attesi al cinema nel 2023

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilsarà un anno da gustare fino in fondo al. Si parte alla grande con Killers of the Flowers Moon di Martin Scorsese e Babylon, il nuovo lavoro di Damien Chazelle. Prosegue con l’avventura quantica di Ant-Man and the Wasp e con l’action estremo John Wick 4, in attesa di gustarci il quinto e ultimo capitolo della saga di Indiana Jones e il settimo Mission Impossible con Tom Cruise/Ethan Hunt. Sempre verso metà anno ci attende il nuovo, attesodi Christopher Nolan Oppenheimer. E a chiudere al meglio ilarriverà la seconda parte dello sci-fi Dune. Babylon (a gennaio) Il Premio Oscar Damien Chazelle, regista di La La Land sta per tornare nelle sale con un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni ’20. Babylon, con Brad Pitt e Margot Robbie, è una storia di ambizioni smisurate e di ...