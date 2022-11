Giù le mani dal milite ignoto | miserabili

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Roma, 4 nov – Ilè una figura presa d’assalto. Per carità, in modo latente, perché farlo in modo esplicito significherebbe mostrarsi nella propria mediocrità., figura eroica semplice, depressa dal pensiero unico Il concetto diè troppo elevato perfino per chi tenta invano di deturparlo. Puntando sulla solita retorica della “inutile strage” della Grande Guerra, sulle condanne per diserzione, in generale infangando un esercito di 5 milioni e 200mila combattenti che diedero l’anima, per questa Nazione. Facendo passare tutti quei soldati per vigliacchi, costretti, schiavizzati dal cattivo governante alla guerra miserabile. Qualsiasi studioso di storia militare smentisce un’impostazione tanto cretina, ricordando che, banalmente, i fucili in mano ai ...