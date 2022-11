Frecce Tricolori a Roma oggi 4 novembre 2022 | a che ora e dove vedere la diretta tv dall’Altare della Patria

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Occhi puntati al cielo perchésu, come accade ogni 4, voleranno le. Questa, infatti, è una data importante: giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, che verrà celebrata sì nella Capitale, ma anche in tv e alla Radio. La Rai, per l’occasione, proporrà una serie di approfondimenti, dalla deposizionecorona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altarea Piazza Venezia fino alla cerimonia di celebrazionegiornata dell’unità nazionale efesta delle forze dell’ordine, con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella. Che sarà presente. La corona d’alloro all’AltareA ...