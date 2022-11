E’ il mese di Ylenia Carrisi | mamma Romina continua a sperare con le sue foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 novembre 2022)Power non smetterà mai di cercare sua figlia.è scomparsa il 31 dicembre del 1993, è passato così tanto tempo ma sua madre non si rassegna e nel suoricomincia a pubblicare le sueè nata il 29 novembre del 1970, da anniPower le dedica tutto il, pubblica scatti, video, dichiarazioni d’amore, ricordi di com’era la sua bambina. La primogenita di Al Bano ePower a fineavrebbe compiuto 52 anni. La Powerad immaginarla in chissà quale vita, non ripone la speranza che vedendo leche pubblica possa ricordarsi della sua famiglia, perché magari pensa abbia perso la memoria. Spera anche che ...