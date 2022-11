Globalist.it

Per, nel Lazio con il Pd "c'è stata una esperienza di governo comune che si è rivelata positiva. Ma non possiamo non tener conto di tutte le vicende che sono successe negli ultimi mesi". ...Solo in Italia siil dibattito per abolire". Ieri in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, Domenico De Masi ha detto che, leader meridionale, deve coinvolgere intellettuali e ... Conte apre la partita nel Lazio: “Fassina o Marino Non sono loro i nostri candidati. Il Pd Esperienza positiva…” Per Conte, nel Lazio con il Pd «c'è stata una esperienza di governo comune che si è rivelata positiva. Ma non possiamo non tener conto di tutte le vicende che sono successe negli ultimi mesi».Juventus, il ds Perinetti allude al ritorno di Conte in bianconero poiché le chiamate della Vecchia Signora sarebbero difficili da rifiutare ...