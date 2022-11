Aule strette e bullismo | incubo senza fine per gli studenti delle superiori di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 novembre 2022)– Secondo giorno di protesta per glidel liceo “Da Vinci” di Maccarese. La situazione è grave, tanto che i ragazzi hanno organizzato una manifestazione alla quale hanno preso parte anche alcuni esponenti della maggioranza del Comune di. Il primo problema, come raccontano i consiglieri comunali Poggio e D’Intino, sono le dimensioni: “Assurdo pensare che 15 ragazzi più un professore debbano essere stipati in un’aula di 18 metri quadrati. Qui non si tratta di chiedere sacrifici ma di mortificare il ruolo degli insegnanti e dei discenti e della scuola in generale. Speriamo che di fronte a questa levata di scudi Comune die Città Metropolitana si mettano finalmente seduti per trovare una soluzione definitiva a questo balletto che ci ...