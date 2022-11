Armi e Ucraina | ha senso domani andare in piazza per la pace? Segui la diretta con Peter Gomez

Ricordiamo oggi quindi l'impegno al fianco dell'. Impegno promosso da tutta la comunità ... Non è solo un dibattito susi ono ma è in discussione il principio di difesa della propria ...15.05 Germania - Cina:"No ad usonucleari" Germania e Cina sono contrarie all'uso di qualsiasi arma nucleare nella guerra in. Lo ha detto il cancelliere tedesco Scholz, al termine degli incontri a Pechino con il ...Da Annibale alla Corea, passando per Napoleone e Hitler: così il fattore freddo ha cambiato i destini dei confronti militari ...Il cancelliere tedesco: "Qui in Cina tutti sanno che un'escalation della guerra in Ucraina avrebbe conseguenze per tutti noi. Ecco perché è ...