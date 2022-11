“Abbiamo il cuore spezzato” Scoperta choc | Francesco trovato morto in strada Aveva 36 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dolore immenso per l’addio aAgosta,per un malore a Possagno, in provincia di Treviso. L’uomo36e pare proprio non avesse patologie pregresse, ma all’improvviso mentre era intento ad allenarsi ha perso i sensi ed è stramazzato a terra. La tragicaè stata fatta da alcuni passanti, che si trovavano proprio da quelle parti e hanno lanciato l’allarme nella speranza di salvargli la vita. I soccorritori del 118 si sono precipitati sul posto per effettuare le manovre di rianimazione, ma tutto è stato purtroppo inutile. Il sito Il Gazzettino ha raccontato tutta la storia nei minimi particolari.Agosta èper un malore a Possagno, nel momento in cui stava facendo la sua solita corsa in. Il 36enne ...