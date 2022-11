X Factor 2022 | secondo appuntamento dei Live dedicato alla MTV Generation Super ospite Morgan

Dopo le tensioni dell'esordio tra i giudici e l'eleminazione di Matteo Siffredi, del roster di Ambra, è arrivato il giorno del secondo live di Xche sarà interamente dedicato alla MTV Generation. I giudici Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D'Amico e Rkomi hanno assegnato ai loro cantanti i brani più iconici che hanno fatto la storia ...NOW ha messo in palio 50 biglietti per partecipare gratuitamente ai Live Show e alla finalissima di X. Inoltre, sul profilo TIKTOK di NOW arriva 'XFACTS, dal divano sono bravi tutti' con protagonisti talent e influencer: tra gli altri, Francesca Michielin, Paola Di Benedetto e Casadilego ...Dopo le tensioni dell’esordio tra i giudici e l'eleminazione di Matteo Siffredi, del roster di Ambra, è arrivato il giorno del secondo live di X Factor 2022 che ...Una nuova casa per Fedez e Chiara Ferragni Ecco cosa sappiamo sull'appartamento dei Ferragnez in costruzione e pronto nel 2023 ...