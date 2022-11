“Vincenzo Malinconico” | le anticipazioni di stasera 3 novembre 2022

Stasera in tv va in onda laterza e penultima puntata di, avvocato d'insuccesso. Cosa combinerà il nostro eroe Scopriamolo… Foto Rai Indolente e poco attivo. Come se la vita andasse incontro a lui, e non il contrario. Ma il ...Stasera su Rai 1 alle 21.25Terza puntata(Massimiliano Gallo, 54) conosce in tribunale l'ingegner Sesti Orfeo, padre di ...Indolente e poco attivo. Come se la vita andasse incontro a lui, e non il contrario. Ma il passo del bradipo si confà a uno come Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccessi. Che torna stasera in tv su ...Dopo molto tempo trascorso nelle mediocrità generale, l'avvocato Vincenzo Malinconico si ritrova adesso una vita piena e imprevedibile, tanto sul versante lavorativo quanto su quello privato. Nella ...