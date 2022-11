Ve lo ricordate Michu? Il Telegraph racconta l’idolo di Haaland che sparì dopo un anno al Napoli

(Di giovedì 3 novembre 2022). Ve lo? L’attaccante spagnolo che passò per un travagliatissimo, nel 2014, chiudendo la stagione con appena 6 presenze, zero gol, e tantissimi problemi al ginocchio? Lui. Che fine ha fatto? Era scomparso, e ilil “mistero” di un attaccante “intrappolato in una macchina del tempo del calcio”, uno che nientemeno aveva “ispirato un giovane Erlingprima di scomparire senza lasciare traccia”. Ora ha 36 anni. Eal quotidiano inglese il suo corpo demolito dagli infortuni: “La mia caviglia destra è quella di un novantenne. Non posso nemmeno giocare a padel senza che la caviglia si gonfi come una palla da basket. Ho un dolore cronico con cui devo ...

