The Crown 5 | la serie sui Reali affronta il momento più delicato

(Di giovedì 3 novembre 2022) Life&People.it L’attesa sta per finire. Verrà rilasciata il prossimo 9 novembre il nuovo capitolo di una delletv più seguite dell’ultimo decennio, ovvero The5, drama suiinglesi giunto, come facilmente intuibile, alla sua quinta stagione. Il prodotto audiovisivo si concentrerà sugli eventi del periodo che va dal 1991 al 1997, un lasso di tempo particolarmentee difficile per la Regina Elisabetta, la quale ha dovutore in prima persona la crisi da Diana e Carlo, con tutti gli intrighi che ne sono susseguiti. Tra nuovi attori e anche una quantità cospicua di polemiche, il mondo non vede loro di poter godere dello show, ormai diventato un culto. Dove eravamo rimasti? La quarta stagione di “The” si era chiusa con il tristissimo Natale al ...

Tra stupore e qualche solita polemica,sta per tornare su Netflix con l'attesa quinta stagione . Mentre aspettiamo con grande interesse e curiosità i nuovi 10 episodi , in arrivo in streaming il prossimo 9 novembre , il servizio ...Anche perchésuggerisce che Carlo avesse complottato con il primo ministro conservatore John Major per far abdicare la madre e salire sul trono. Questa sì, probabilmente, un'invenzione, ...Netflix ha diffuso una speciale featurette dietro le quinte della serie biografica sulla famiglia reale inglese: gli attori, l'ideatore e la produttrice introducono i nuovi episodi, in arrivo il 9 nov ...Su Netflix dal 9 novembre, la serie si concentra sulla crisi del matrimonio tra Lady Diana e l'allora principe di Galles che viene descritto come crudele e insensibile nei confronti della moglie. Ne e ...