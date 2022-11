Roma | ruba una borsa poi investe un uomo con l’auto e si schianta contro un furgone

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un borseggiatore ha creato il panico ieri sera nel quartiere Prati a. Prima hato unaall’interno di un negozio di scarpe, poi conha investito un, a seguire ha urtato un furgoncino e infine ha tentato di scappare a piedi, ma è stato arrestato dai Carabinieri. La sequenza dei fatti che si è verificata i ieri, poco dopo le 20 e per quanto sia stata veloce quasi frenetica è stata capace al tempo stesso di creare il caos tra la gente che si trovava a passare nel quartiere. Cosa è successo Il borseggiatore, un 38enne di nazionalità peruviana, entrato in un negozio di scarpe ha approfittato di un momento di distrazione e ha sottratto una. La proprietaria dellae il marito hanno visto cosa era appena successo e lo hanno inseguito. Ma il ...

