Pagelle Roma Ludogorets | i voti ai protagonisti del match

(Di giovedì 3 novembre 2022) I top e flop e iaidelvalido come sesta giornata dell’Europa League 2022/2023:Ledeidel, sesta giornata della Europa League 2022-23 per i giallorossi di Mourinho. TOP: al termine del primo tempo: El Shaarawy, Tekpetey FLOP: al termine del primo tempo: Camara, Belotti: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tabellino eFeyenoord (4 - 2 - 3 - 1): Bijlow 6,5; Geertruida 5,5, Hancko 5,5, Trauner 5,5, Lopez 5,5 (dal 46' Hartman 6,5); Timber 6 (dal 92' Wieffer s.v.), Korcu 6; Dilrosun 6, Szymanski 5,...Verona -, le: il baby Volpato entra e decide il match, Camara tra i migliori Un'iniezione di fiducia come poche altre. Da fine psicologo e abile giocatore di poker, Mou ha deciso di ...Szczesny 6 Non può nulla sulla rete subita da Mbappè, un'esecuzione implacabile. Anche sul tiro di Nuno Mendes non avrebbe potuto fare di più. Gatti 5,5 si fa saltare ...Le pagelle e highlights di Verona - Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2022/2023: Volpato è il migliore del match ...