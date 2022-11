Napoli | Simeone | «Gioco poco? Vero | ma sono contento che…»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giovanni, attaccante del, ha parlato dell’inizio della sua avventura con i partenopei: le dichiarazioni Giovanni, attaccante del, ha parlato a Radio Kiss Kiss. LE PAROLE – «Siamo solo all’inizio, son qui da pochi mesi emoltodi lavorare con questo gruppo e crescere ad ogni allenamento. Il gruppo mi fa crescere, i compagni mi fanno vedere cose che forse prima non vedevo.daqui. Ho imparato con l’esperienza che la qualità è più importante di quanto puoi giocare. Poi è ovvio che uno vuole giocare di più per avere più possibilità di fare bene, di segnare, ma iofelicissimo di aiutare il gruppo col tempo che mi tocca. Se hanno bisogno di me, io ci ...

Il Cholito non nasconde le ambizioni iridate: 'Atalanta Gara importante ma non ...: 'ERA IL MIO SOGNO, SONO FELICE. SUL MONDIALE...' Sul girone di Champions: 'Per me è stata un'emozione incredibile, soprattutto per la prima partita, che è stata la realizzazione del ...Sabato alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice fra nerazzurri e partenopei. Ecco qualche numero C’è molta attesa per Atalanta-Napoli, partita fra le prime due della classe di Serie A che avrà ini ...ForzAzzurri.net - Il "Cholito" Simeone spera nella convocazione dell'Argentina per il Mondiale in Qatar Giovanni "El Cholito" Simeone, attaccante del Napoli, spera di ...