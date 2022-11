Milan-Salisburgo 4-0 | gol e highlights di Champions League | VIDEO

Ieri al termine della partita di Champions League vinta per 4 - 0 dalcontro ille telecamere di Amazon Prime Video hanno catturato uno sfogo di Ibrahimovic : " E non andare in giro a parlare che io non gioco - dice l'attaccante svedese - . non devi ...Articoli più letti, dove vedere la partita di Champions League di stasera di Redazione La Disney ci sta facendo odiare Star Wars di Giulio Zoppello Quali sintomi di Covid - 19 ...Torna in Italia l'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez, attuale direttore tecnico della Red Bull, e lo fa per Milan-Salisburgo, rilasciando le seguenti ...Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Questo detto è perfetto per Olivier Giroud che da quando è al Milan ha dimostrato di saper essere sempre decisivo nelle gare ...