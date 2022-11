Luca Sguazzini in ospedale | come sta l’ex concorrente di Ballando con le Stelle?

(Di giovedì 3 novembre 2022)sta? Se lo chiedono in tanti dopo avere saputo che il travel blogger, modello ed exdicon leha avuto un’ischemia cerebrale, anzi, sembra sia stato colpito da tre ictus.ha davvero rischiato la vita ma per fortuna le sue condizioni sono stabili, dopo la nota dello staff dicon lele foto dall’. Il modello 34enne è cosciente, sorride consapevole che è circondato da tanto affetto. Ha accanto non solo la sua compagna Sara Bertagnolli che da pochi mesi l’ha reso padre con la nascita della piccola Luce ma ci sono tutte le persone con cui lavora, le persone che l’hanno conosciuto anche grazie a...

Il modello 34enne ex concorrente di Ballando con le stelle resta ricoverato per tutti gli accertamenti del ...Gossipcolpito da ischemia cerebrale: paura per l'ex concorren[...]aveva partecipato a Ballando le Stelle nel 2016: è stato colpito da 3 ische [...] Praticamente il ...Dopo le ischemie cerebrali che lo hanno colpito, Luca Sguazzini si trova in ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. La notizia del malore del modello 34enne è arrivata nelle ...Un malore improvviso. Luca Sguazzini, ex concorrente di ‘Ballando con le stelle‘, fortunata trasmissione in onda su Rai 1, è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di… Leggi ...