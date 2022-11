L' Europa il continente che si riscalda di più

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) - Secondo un rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale, negli ultimi tre decenni l'si èta più del doppio rispetto al resto del mondo. Il rapporto arriva dopo un'estate segnata da eventi climatici estremi. Un'ondata di calore da record in Gran Bretagna, i ghiacciai alpini che sono scomparsi a un ritmo senza precedenti, mentre un'ondata di calore marino ha invaso le acque del Mediterraneo. Dal 1991 al 2021, le temperature insi sono alzate in media di 0,5 gradi centigradi per decennio, secondo il rapporto, mentre la media globale è stata di soli 0,2 gradi.

Ecco allora che interventi a livello nazionale, ma soprattutto europeo , diventano essenziali per limitare questo fenomeno per preservare non solo le capacità agricole delma anche tutti ......svegliati con la guerra nel nostro, in uno Stato amico", ha sottolineato Picierno. Attraverso il premio, il Parlamento europeo "intende muovere i valori fondanti che consentono all'...si impegnano con incisività per un futuro più sostenibile e per la salvaguardia dell'ambiente e "nel complesso i player del Vecchio Continente appaiono più sostenibili di quelli a stelle e strisce".(Adnkronos) - Secondo un rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale, negli ultimi tre decenni l'Europa si è riscaldata più del doppio ...