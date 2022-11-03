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Kizilcik Serbeti trama puntata 2 del 04 Novembre 2022

Kizilcik Serbeti
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Kizilcik Serbeti trama puntata 2 del 04 Novembre 2022 (Di giovedì 3 novembre 2022) K?v?lc?m, che è stata distrutta dal fatto che sua figlia Do?a ha sposato il figlio di una famiglia molto conservatrice, per ora preferisce rimanere indietro per sua figlia, anche se crede che questo matrimonio non durerà a lungo. Do?a sta lottando per abituarsi alla sua nuova vita. Il L'articolo proviene da MediaTurkey.
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