Juventus | contro l' Inter uno snodo cruciale per rilanciarsi in campionato - Sport - Calcio - quotidiano net

I bianconeri non battono una big del nostro campionato proprio dal confronto con i nerazzurri del 15 maggio 2021, quando in panchina sedeva ancora Andrea ...... l'unica a fallire l'obiettivo è lache 'retrocede' malamente in Europa League, dovendo oltretutto ringraziare la sconfitta del Maccabi Haifail Benfica. Josè Mourinho © LaPresseUna ...Allegri ritrova Federico Chiesa: ora col ritorno dell'esterno bianconero un'altra Juventus è davvero possibile ...con la Conference League alzata a maggio contro il Feyenoord, un trofeo europeo in Italia dopo ben dodici anni (l’ultimo era stato la Champions vinta proprio da lui alla guida dell’Inter nel 2010), ma ...